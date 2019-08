O ProsaNews desta quinta-feira (8) destacou diversas notícias de cidades, política, econômia, trânsito e previsão do tempo. Dentre elas, o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio em uma fábrica de cadeiras e a condenação de um motorista embriagado, por um atropelamento que resultou na morte de uma mulher, em 2016.

O ProsaNews é um boletim de notícias, direto da redação, apresentado pelo jornalista Michel Victor de Queiroz, e vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 17h, no portal, Facebook e youTube do jornal O Popular. Confira!