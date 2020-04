Em milhares de casos de contaminações pela covid-19, não é necessário que a pessoa que contraiu o vírus permaneça em um hospital. A orientação é que o paciente fique em isolamento em sua casa, tomando as devidas precauções de segurança para si próprio e para a sua família.

Mas como fazer isso, na prática? Como funciona esse isolamento domiciliar? É possível conviver no mesmo ambiente com uma pessoa que está contaminada? O que é seguro? Quais os riscos para a família e como evitar que outras pessoas sejam contaminadas?

O imunologista da Care Plus e do Hospital Oswaldo Cruz Eduardo Finger tirou dúvidas sobre o coronavírus, como são os testes e como andam as pesquisas sobre remédios e vacinas.