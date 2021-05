Vídeos Imposto de renda 2021: prazo para envio se aproxima do fim Prazo para entrega da documentação termina na próxima segunda-feira, dia 31 de maio

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2021 termina na próxima segunda-feira, dia 31 de maio. O contribuinte que enviar o documento após o prazo terá que pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto. Tire suas dúvidas com o supervisor do programa do Imposto de Renda (IR) da delegacia da Receita F...