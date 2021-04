Vídeos Impactos do coronavírus em Luziânia Prefeito Diego Sorgatto (DEM) chegou a relatar dificuldade no reabastecimento de oxigênio na cidade durante o pico da segunda onda

Confira a entrevista com o prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto (DEM). Município integra o Entorno de Brasília, região que chegou a maior taxa de contágio da Covid-19 em Goiás no mês de março. Ainda no período, leitos de UTI para a doença no Hospital de Campanha de Enfrentamento ao Coronavírus (HCamps) de Luziânia registraram 100% de ocupação. O prefeito chegou a relatar d...