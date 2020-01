Vídeos Imitação de Sergio Moro por Marcelo Adnet bomba nas redes Exibição aconteceu no programa Fora de Hora

Marcelo Adnet fez uma imitação do ministro da justiça Sergio Moro no programa Fora de Hora que foi ao ar na noite desta terça-feira (28). A atuação está bombando nas redes.‌‌‌ No quadro, Adnet/Moro concede uma entrevista exclusiva para um programa e fala sobre temas relevantes, como as camisinhas de Danilo furadas por Thelma, na novela Amor de Mãe. Entre os assuntos...