Vídeos Homens precisam ficar atentos à Hiperplasia prostática benigna (HPB); veja como se prevenir e tratar Doença é caracterizada pelo crescimento nodular da próstata pela ação do hormônio testosterona; apesar do aumento do órgão, não se trata de câncer

Mais de metade dos homens com mais de 60 anos tem aumento da próstata. Esta condição é denominada hiperplasia prostática benigna (HPB) ou hipertrofia benigna da próstata, uma doença que provoca o aumento da próstata em até 10 vezes. No entanto, não é câncer e não provoca câncer. Estima-se que 14 milhões de brasileiros convivem com a Hiperplasia Prostática Benign...