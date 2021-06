Vídeos Happy Hour da Notícia: Vacina, avaliação da gestão de Rogério Cruz e o “Caso Lázaro” Comentaristas do O POPULAR explicam e debatem o ritmo da vacinação em Goiás e a 3ª onda da pandemia, avaliação dos primeiros seis meses da gestão do prefeito Rogério Cruz e perseguição ao fugitivo Lázaro

Política, Covid-19 e o “Caso Lázaro” são os temas do Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (25/6). Os comentaristas do POPULAR explicam e debatem, ao vivo, os principais temas da semana. A nossa pauta é: o ritmo da vacinação em Goiás e a 3ª onda da pandemia, avaliação dos primeiros seis meses da gestão do prefeito Rogério Cruz e perseguição ao fugitivo Lázaro . Comente c...