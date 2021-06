Vídeos Happy Hour da Notícia: Vacina, alta dos combustíveis e o aquecimento do processo eleitoral Ritmo da vacinação em Goiás, alta no preço dos combustíveis e o jogo político para as eleições de 2022

Política, Covid-19 e preços altos dos combustíveis são os temas do Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (11). Os comentaristas do POPULAR explicam e debatem, ao vivo, os principais temas da semana. A nossa pauta é: o ritmo da vacinação em Goiás, a alta dos preços dos combustíveis e o aquecimento do processo eleitoral para 2022. Comente com a gente! Participam do p...