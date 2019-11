O Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (1º) debate os principais assuntos da semana, direto da redacão do POPULAR. Entre os destaques, a morte do motorista de aplicativo, Fábio Júnior; a proposta de reforma da Previdência estadual, que pode representar economia de R$16,3 bilhões ao longo de 20 anos; e o jogo Goiás x Flamengo, que causou tumulto, estádio lotado e a morte de um torcedor. Vem com os jornalistas Paula Parreira, Márcio Leijoto, João Paulo Di Medeiros e Fabiana Pulcineli!