O Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (27), volta a falar somente sobre o novo coronavírus e os impactos em todas as áreas. O programa, no entanto, vem com uma proposta diferente, os jornalistas do POPULAR debatem os temas via webconferência, cada um de sua casa.

Além disso, a edição é dividida em blocos, no primeiro e no segundo os comentários são de Fabiana Pulcineli (Política) e Katherine Alexandria (Economia). No terceiro, as participações são de participações de Rodrigo Alves (Cultura), Márcio Leijoto (Saúde) e João Paulo Di Medeiros (Esporte).

Assista ao programa completo.