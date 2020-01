Vídeos Happy Hour da Notícia retoma o debate sobre as contas do Estado, discute Coronavírus e filas do INSS Paula Parreira, Caio Henrique Salgado, Katherine Alexandria e Márcio Leijoto compõe a mesa do debate na redação do POPULAR

O Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (31), último dia de janeiro, vem com tudo para comentar os fatos que foram destaque na semana. Com assuntos de âmbito até mundial, e sob apresentação de Paula Parreira, os comentaristas Caio Henrique Salgado, Katherine Alexandria e Márcio Leijoto compõe a mesa do debate na redação do POPULAR. O programa começa com um...