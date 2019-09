Vídeos Happy Hour da Notícia: orçamento da educação em Goiás, operação Darcy Ribeiro e as torcidas goianas Os jornalistas Paula Parreira, Caio Henrique Salgado, João Paulo Di Medeiros e Márcio Leijoto discutem os principais fatos da semana em Goiás

O Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (6) chega para colocar em debate os principais temas da semana, aqui na redação do POPULAR. Em pauta, a PEC que inclui a UEG nos 25% do orçamento para a educação; a operação Darcy Ribeiro, que investiga a emissão de certificados irregulares; e sobre as campanhas de Goiás e Vila Nova na temporada, que já geram críticas dos torcedores. V...