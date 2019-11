Vídeos Happy Hour da Notícia: operação Cegueira Deliberada, decisão polêmica do STF e Mundial sub-17 Com apresentação da jornalista Paula Parreira, Márcio Leijoto, João Paulo Di Medeiros e Marcos Carreiro comentam os principais fatos da semana

O Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (8) discute os principais assuntos da semana, direto da redação do POPULAR. Em pauta, o julgamento no STF, que derruba prisão após condenação em 2ª instância e pode soltar presos como o ex-presidente Lula; operação Cegueira Deliberada, que apura fraude em contrato do Detran-GO, estimada em R$ 110 milhões; e o Mundial sub-17. V...