Vídeos Happy Hour da Notícia: gasto com pessoal do governo, vazão do Meia Ponte e Goiás na Copa Verde Os jornalistas Paula Parreira, Márcio Leijoto, Caio Henrique Salgado e João Paulo Di Medeiros analisam o que foi destaque na semana

Vamos debater os principais temas da semana? O Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (13) tem como pauta que o STF suspendeu emendas constitucionais e derruba maquiagem no gasto com pessoal, a vazão do Rio Meia Ponte fica abaixo do nível crítico estipulado para rodízio em Goiânia e o sufoco do Goiás ao avançar à semifinal na Copa Verde. Venha comentar com a ...