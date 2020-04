O Happy Hour da Notícia segue produzido e transmitido de casa. Nesta sexta-feira (3), a pauta começa no novo decreto do governador Ronaldo Caiado com medidas de distanciamento social, sobre a possibilidade de corte nos salários e jornada de trabalho. Além disso, os jornalistas comentam sobre as ruas vazias de Goiânia e o período aumentado de aulas não presenciais. No programa, apresentado por Paula Parreira, os comentários são de Fabiana Pulcineli (Política) e Márcio Leijoto (Saúde). Assista à live completa.