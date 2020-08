Vídeos Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (7) debate os destaques da semana Os jornalistas Paula Parreira, Márcio Leijoto, Katherine Alexandria e Fabiana Pulcineli comentam os assuntos mais quentes dos últimos dias

O primeiro Happy Hour da Notícia de agosto fala sobre os assuntos mais quentes da semana, com os jornalistas Paula Parreira, Márcio Leijoto, Katherine Alexandria e Fabiana Pulcineli. A pauta do dia começa com a operação que investiga desvios na saúde e prendeu Alexandre Baldy, líder do Partido Progressista Goiano. Além disso, a alta da gasolina e a dificuldade p...