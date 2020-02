Mais um Happy Hour da Notícia entra no ar, nesta sexta-feira (7) a discussão está sob o comando de Paula Parreira e os comentários ficam por conta dos jornalistas Márcio Leijoto, Katherine Alexandria e Rodrigo Alves.

Na mesa do Happy Hour mais informativo de Goiânia, os jornalistas falam sobre Coronavírus, com direito à participação ao vivo da repórter Mariana Carneiro direto de Anápolis; preço dos combustíveis; e fazem apostas sobre o Óscar 2020, que acontece no próximo domingo (9). Assista à live completa.