Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (6) debate os destaques da semana

Nesta sexta-feira (6), o Happy Hour da Notícia comenta as pautas que foram destaque nos últimos dias. Paula Parreira apresenta o programa que conta com comentários dos jornalistas do POPULAR. Fabiana Pulcineli traz as últimas informações sobre o esquema de desvio de verba publicitária nos governos do PSDB. Rodrigo Alves fala sobre o painel Frei Confaloni vandalizado, e...