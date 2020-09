O Happy Hour da Notícia, programa de debate do POPULAR, chega com os assuntos mais quentes da semana. Nesta sexta-feira (4), os jornalistas João Paulo Di Medeiros, Caio Salgado, Rodrigo Hiroese e Katherine Alexandria debatem ao vivo. Esta é a pauta do dia: Movimentos políticos para sucessão municipal de Goiânia; Estudos para flexibilização de mais setores da economia; Situação da Covid-19 na capital e o avanço para áreas mais periféricas. Assista à live completa.