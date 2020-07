Vídeos Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (3) discute reabertura do comércio e venda de decisões A conversa tem Paula Parreira, Márcio Leijoto, Fabiana Pulcineli e Katherine Alexandria; assista

Está no ar o Happy Hour da Notícia, programa de debate do POPULAR que coloca em pauta os assuntos mais quentes da semana. Nesta sexta-feira (3), a conversa tem Paula Parreira, Márcio Leijoto, Fabiana Pulcineli e Katherine Alexandria. A pauta do dia começa com a investigação de magistrados de Goiás por venda de decisões judiciais. No debate, os jornalistas também comentam s...