Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (28) debate os destaques da semana

O Happy Hour da Notícia chega nesta sexta-feira (28) para debater os principais temas que rolaram na redação do POPULAR nesta semana. Apresentado por Paula Parreira, estão entre as pautas: privatização da Celg GT e problemas para encampação da Enel, com comentários de Katherine Alexandria; coronavírus no Brasil e em Goiás; com Márcio Leijoto; e as últimas do futebol g...