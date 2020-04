O Happy Hour da Notícia debate sobre os temas mais importantes da semana. Os jornalistas Paula Parreira, Márcio Leijoto, Fabiana Pulcineli e Katherine Alexandria participam do programa desta sexta-feira (24). Na edição, eles comentam o pedido de demissão de Sergio Moro e denúncia de tentativa de interferência na PF, a adaptação do Estado à flexibilização do fechamento de comércio e quais testes para Covid-19 Goiás tem utilizado e como a testagem será reforçada. Assista à live completa.