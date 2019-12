Vídeos Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (20) faz retrospectiva de Esporte e Política O programa desta semana é o primeiro de dois especiais de fim de ano que O POPULAR preparou

Nesta sexta-feira (20), o Happy Hour da Notícia faz o primeiro programa do especial de fim de ano de O Popular. A edição traz uma retrospectiva do Esporte e da Política, temas que renderam muito assunto na mesa da redação. Além de depoimentos de comentaristas, a edição conta com convidados. Paula Parreira apresentou o programa que foi dividido em dois blocos...