Vídeos Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (18/12): vacina, RRF e PEF e Filarmônica de Goiás Programa semanal de debate sobre as notícias mais quentes da semana no POPULAR é transmitido ao vivo todas as sextas, às 15 horas

O Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (18/12) teve a participação dos comentaristas Caio Henrique Salgado e Márcio Leijoto, que estiveram junto com a apresentadora Paula Parreira. Na pauta, o plano nacional de imunização contra a Covid-19 e a aprovação de programa de socorrro aos Estados no Congresso Nacional. O repórter do Magazine, Clenon Ferreira, também partic...