Vamos para mais um Happy Hour da Notícia de casa. A maioria dos jornalistas do POPULAR está fazendo teletrabalho e é neste cenário que vamos debater os assuntos mais quentes da semana nesta sexta-feira (17/4). Na pauta: novo decreto vai flexibilizar fechamento de comércio em Goiás; curva de casos de Covid-19 deve aumentar e semana de mortes de artistas icônicos no Brasil.



Assista e compartilhe, no programa, os comentários são de Fabiana Pulcineli (Política), Márcio Leijoto (Saúde) e Rodrigo Alves (Cultura) e apresentação de Paula Parreira.