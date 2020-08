Vídeos Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (14) discute possíveis casos de reinfecção por Covid-19 Nesta edição, participam os jornalistas Paula Parreira, Márcio Leijoto, Rodrigo Alves e João Paulo Di Medeiros

Este é o Happy Hour da Notícia, programa e debate dos assuntos mais quentes da semana. Nesta sexta-feira (14), participam os jornalistas Paula Parreira, Márcio Leijoto, Rodrigo Alves e João Paulo Di Medeiros. As pautas do dia são: Goiás investiga casos de reinfecção por Covid-19; Como Goiás tem se preparado para voltar às salas de cinema; Com casos de coronavírus, C...