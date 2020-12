Vídeos Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (11): vacinação e Câmara de Goiânia Fabiana Pulcineli, Márcio Leijoto e Paula Parreira debateram os temas mais quentes da semana. Veja como foi o programa

Vacinação contra a Covid-19 e o projeto de lei que aumentar salários de agentes políticos foram os temas do Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (11/12), que teve participação de Paula Parreira, Fabiana Pulcineli e Márcio Leijoto. Programa de debates sobre os assuntos mais importantes da semana vai ao ar toda sexta-feira, no Facebook, no site e em outras redes ...