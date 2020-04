O Happy Hour ainda é da Notícia, mas agora também é de casa. Por causa das orientações de distanciamento social, os jornalistas do POPULAR estão trabalhando de suas casas e, assim, debatem os assuntos mais quentes relacionados à pandemia do novo coronavírus. Nesta sexta-feira (10/4), entre as pautas estão a ajuda aos Estados, o cancelamento da procissão do fogaréu e sobre a situação da pandemia em Goiás. No programa, os comentários são de Marcos Carreiro (Política), Márcio Leijoto (Saúde), Rodrigo Alves (Cultura) e apresentação de Paula Parreira.

