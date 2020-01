Vídeos Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (10) comenta multa da Enel, fechamento de escolas e eleições Apresentado por João Paulo Di Medeiros, o programa desta semana traz os jornalistas Katherine Alexandria, Márcio Leijoto e Caio Henrique Salgado

