Vídeos Happy Hour da Notícia: contas do Governo de Goiás e racionamento de água em Goiânia Jornalistas do POPULAR analisam os principais assuntos da semana

Está pronto para debater os principais assuntos da semana? Diretamente da redação do POPULAR, o Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (30) abordou dois temas principais. Um deles são as últimas tentativas do governo para dar fôlego às contas do Estado. O outro, a crise no nível do Rio Meio Ponte e como isso pode afetar o abastecimento de água em Goiânia e na região m...