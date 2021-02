Vídeos Happy Hour da Notícia (5/2): política e vacinação dominam pauta do programa Jornalistas Fabiana Pulcineli e Márcio Leijoto comentaram os principais temas da semana

Política e Covid-19 dominaram a pauta desta sexta-feira (5) no Happy Hour da Notícia, o programa semanal do POPULAR sobre bastidores e comentários das principais pautas da semana na redação. As eleições na Câmara dos Deputados e no Senado Federal foram comentadas pela jornalista Fabiana Pulcineli, que também falou sobre como fica a relação entre o governador Ronald...