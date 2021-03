Vídeos Happy Hour da Notícia (26): carta do setor econômico, convergência em discurso e vacinação Programa é transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, às 15 horas

No Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (26), os jornalistas Paula Parreira, Katherine Alexandria, Rodrigo Hirose, e Fabiana Pulcineli debateram os principais temas da semana em programa ao vivo. Foi uma semana de encontro de governadores com o presidente Jair Bolsonaro e anúncio de união de esforços no combate à Covid-19 no País. Será que vai ter mesmo? Outra ...