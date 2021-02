Vídeos Happy Hour da Notícia (19): pandemia em Goiás, Henrique Meirelles e prisão de deputado federal Temas mais importantes das áreas de Saúde e Política foram abordados no programa desta sexta-feira (19)

A divisão do Estado em regiões de acordo com a situação da pandemia de Covid-19 é o principal assunto do Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (19). Os jornalistas Márcio Leijoto e Thalys Alcântara comentaram todos os aspectos envolvidos na adoção de novas medidas restritivas, orientada pelo mapa de calor criado pela Secretaria Estadual de Saúde. A jornalista Fabian...