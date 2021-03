No Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (19), os analistas do POPULAR comentaram Goiás ter ultrapassado as 10 mil mortes por Covid-19 nesta semana. Além disso, o decreto estadual que voltou a estabelecer o revezamento 14 x14 foi tema.

Nesta sexta-feira (19), participaram do programa os jornalistas Paula Parreira, Márcio Leijoto, Rodrigo Hirose, e Fabiana Pulcineli.

