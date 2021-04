Vídeos Happy Hour da Notícia (16/4): mudanças na gestão Rogério Cruz, vacinação e crônicas Programa vai ao ar, ao vivo, às sextas-feiras, às 15 horas, no Facebook do POPULAR e no site

Na pauta do Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (16/4), estão as indicações políticas para o Paço e os novos decretos que definem o funcionamento das atividades econômicas em Goiás. Falamos também sobre vacinação contra a Covid-19. As crônicas que estão na história do POPULAR também tiveram lugar. Participam do programa os jornalistas Paula Parreira, Márcio Leijot...