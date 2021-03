Vídeos Happy Hour da Notícia (12): a pandemia um ano após a chegada da Covid-19 a Goiás Jornalistas do POPULAR comentam os principais temas da semana relacionados à Covid-19

No dia em que se completou um desde a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 em Goiás, o Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (12) debate o momento da pandemia no Estado e no País. Os jornalistas Rodrigo Hirose e Márcio Leijoto, da editoria de Vida Urbana, falaram sobre ocupação de leitos, municípios que começam a se preocupar com suprimento de oxigênio, a prev...