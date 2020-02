Vídeos Goiano criador do Greengo´s Dictionary fala do sucesso na internet; assista Matheus Diniz de Freitas, de 26 anos, participa de live do POPULAR

“The jiripoca is going to pewpew”, “It’s to put an end to Goiás’ pequi” e “The dog sucking on mango”. Se você não faz ideia do que significam essas três frases é porque não conhece ainda o @greengodictionary, no Instagram. “A jiripoca vai piar”, “É pra acabar com o pequi de Goiás” e “O cão chupando manga” das traduções acima são algumas das expressões do dicionário c...