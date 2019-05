Vídeos Gabriel Gava lança nova música “Delicinha”, gravada na região da 44; ouça O lançamento faz parte do projeto “Na Boca do Povo”, que traz um EP com quatro faixas

O cantor sertanejo Gabriel Gava esteve na redação do POPULAR nesta quinta-feira (23), onde participou de uma live para lançar o single “Delicinha”, música que faz parte do projeto “Na Boca do Povo”. O clipe está disponível no YouTube e já ultrapassou 1 milhão de visualizações. Respondendo perguntas e atendendo a pedidos dos leitores do jornal, o músico deu destaque ...