Ficar "no" ou "ao" celular? Aprenda a opção certa segundo a gramática da Língua Portuguesa O Professor Carlos André tira a dúvida em mais uma edição do 'Português Expresso'

O celular é um item que está na rotina de muita gente, os brasileiros, inclusive, estão entre os campeões do tempo de uso diário. Uma pesquisa feita pela Hootsuite e We Are Social em 2018 mostrou que a média de utilização é de nove horas e 14 minutos. Por isso, é comum ouvirmos que as pessoas ficam “no celular” ou “ao celular”, mas qual opção é correta segundo a língua p...