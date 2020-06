Diante do cenário de pandemia, a Prefeitura de Goiânia informou hoje que não há data certa para permitir a reabertura total do comércio da capital. Existia entre os empresários a expectativa de que as atividades econômicas seriam retomadas gradativamente a partir da próxima semana. No entanto, a Prefeitura informou hoje que é necessário chegar a 50% de isolamento social na cidade nas duas próximas semanas.