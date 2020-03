Vídeos Experimente o ‘quibe de quinoa’, uma receita saudável e de fácil preparo O segundo vídeo da série do POPULAR, que ensina receitas saudáveis para compensar o prejuízo do carnaval, traz um prato leve e ideal para quem gosta de carne

Chegou a vez do prato principal, depois de se deliciar com a brusqueta que a Dra. Adriana Meneses ensinou na última terça-feira (3), faça um ‘quibe de quinoa’. O segundo vídeo da série do POPULAR, que ensina receitas saudáveis para compensar o prejuízo do carnaval, traz um prato leve e ideal para quem gosta de carne. Adriana usa carne, quinoa e capricha nos temperos, o...