Vídeos “Eu escutei 'help'”, diz bombeiro de Goiás que salvou família austríaca de afogamento no RJ; veja Cabo Marco Aurélio Vaz estava de folga com a família quando escutou os pedidos de socorro em uma praia carioca

O Cabo do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, Marco Aurélio Vaz, curtia uns dias de descanso com a família em uma praia de Copabana, no Rio de Janeiro, quando escutou os gritos de socorro de uma família, pai e dois filhos, que estavam se afogando. O militar então entrou no mar e resgatou todos. “Eu comecei a escutar 'help, help'. Depois os gritos foram ficando mais f...