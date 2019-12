Vídeos Especialista tira dúvidas sobre férias trabalhistas; assista A advogada Ingrid Platon explica como funciona o direito às férias, se é possível dividir e como calcular com as faltas, segundo a CLT

O final do ano é o período mais esperado para grande parte dos trabalhadores brasileiros contratados sob o regime CLT. É nessa época que muitos deles decidem tirar suas férias trabalhistas e aproveitar o merecido descanso pelo trabalho realizado ao longo do ano. Dentro do programa 'Direito & Trabalho', a advogada Ingrid Platon comentou quem tem direito e fala das m...