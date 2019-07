Vídeos Equipe do Sesi Canaã de Goiás conta como chiclete de pimenta foi desenvolvido; veja entrevista Estudantes trabalham juntos há um ano e ganharam o primeiro lugar do Torneio Aberto de Robótica de West Virginia, nos Estados Unidos

Juntos há um ano, a equipe Gametech, ganhadora do primeiro lugar do Torneio Aberto de Robótica de West Virginia, nos Estados Unidos, esteve na manhã desta quinta-feira (18) no O POPULAR e contou detalhes de como o chiclete de pimenta foi desenvolvido e os novos projetos. A escolha pelo chiclete com pimenta surgiu após a realização de algumas pesquisas para tentar compreender o...