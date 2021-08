Vídeos Entrevista: Desafios para fiscalização de emendas sem carimbo em Goiás Tribunal de Contas da União (TCU) estuda a abertura de tomada de contas especial para fiscalizar esses repasses em Goiás

O POPULAR entrevista ao vivo Renatho Melo, diretor do Instituto de Nacional de Orçamento Público (Inop). O jornalista Marcos Nunes Carreiros conversa com Melo sobre as emendas sem carimbo, que devem beneficiar 141 municípios goianos com cerca de R$ 77 milhões. Esse tipo de emenda permite uma transferência especial de verbas parlamentares que não precisam de fiscal...