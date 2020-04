O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski declarou nesta segunda-feira (13) que acordos individuais entre patrões e empregados têm validade imediata. Sindicatos, no entanto, precisam ser comunicados e poderão deflagrar negociação coletiva. Decisão é provisória e deve ser analisada pelos demais ministros na próxima quinta-feira (16). Lewandowski é relator de uma ação que questionou no STF a medida provisória editada pelo governo federal que permite a suspensão dos contratos e a redução do salário e da jornada durante a pandemia do novo coronavírus.