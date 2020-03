Vídeos Entenda a diferença entre coronavírus e dengue; veja vídeo A infectologista Marina Roriz explica os pontos que diferenciam a Covid-19 com a dengue

Com o surgimento do novo coronavírus, pela internet as pessoas espalham questionamentos e comparações com a dengue, doença que atinge o Brasil e faz milhares de vítimas todos os anos. M...