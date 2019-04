Vídeos Eduardo Dussek está em Goiânia para o espetáculo ‘Olé! É sempre tempo de música’ O espetáculo ‘Olé! É Sempre Tempo de Música’ traz sucessos das décadas de 60, 70 e 80 em apresentação gratuita, neste fim de semana, no Shopping Passeio das Águas, em Goiânia.

O músico Eduardo Dussek está em Goiânia para apresentar o espetáculo ‘Olé! É Sempre Tempo de Música’. O musical revive os sucessos musicais que marcaram as décadas de 1960, 70 e 80, e faz uma homenagem a Dussek. "A música vai além dos limites do tempo e do espaço, mantendo o seu valor como matéria-prima de sonhos eternos", disse Dussek durante a entrev...