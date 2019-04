Vídeos Dor nas costas: como os exercícios e fortalecimento do core podem aliviar o incômodo Exercícios são fundamentais para manter estabilidade do corpo e evitar lesões

Dor nas costas é um problema que atinge 27 milhões de adultos no Brasil. Esse problema afeta quem passa várias horas trabalhando sentado em frente ao computador. Quem vai à academia e treina as regiões do braço, peitoral e pernas, deixando o abdomen e o core para quando tem tempo. Também sofre com essas dores aquelas pessoas que chegam em casa à noite, se jogam no sofá d...