Vídeos Dolzonan Mattos quer Goiânia entre as 10 melhores cidades do país até 2033 O Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos participou do ‘Jackson Abrão Entrevista’ nesta segunda-feira (3)

O ‘Jackson Abrão Entrevista’ recebe nesta segunda-feira (3), Dolzonan da Cunha Mattos, na redação do POPULAR. Ele é Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Goiânia, fala sobre as obras em execução na capital e levanta possíveis soluções para os problemas. Segundo Dolzonan, as maiores obras em andamento são a ‘Leste-Oeste’ e o Complexo Viário...